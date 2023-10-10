На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота

Известно, что на линию «103» позвонил мужчина, он сообщил, что у его жены боли в животе и вздутие.
На вызов прибыла бригада в составе фельдшера Дмитрия Тропко и водителя Михаила Камышного.
20-летняя женщина сообщила, что у нее несколько часов назад появились боли в животе, по ее мнению, это обострение язвенной болезни желудка. Беременность она отрицала.
При этом на тот момент у нее уже были схватки.
Об этом на своей Facebook-странице сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Фельдшер быстро разобрался и принял роды – без осложнений родилась здоровая доношенная девочка, весом 3 кг. Роженицу и младенца отвезли в роддом. Отмечается, что у женщины уже был ребенок.
Так неожиданно у трехлетнего малыша появилась маленькая сестренка, а у отца и мамы второй ребенок. Здоровья им и мира. А экстренная медицинская помощь всегда на страже вашей жизни и здоровья! – отметила Лариса Быданцева.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители проверили все объекты.
В Днепре произошел несчастный случай.
Еще есть время зарядить телефон!
По Днепру ударят первые серьезные заморозки.
Если тебя привлекает яркий свет софитов и ты мечтаешь стать телезвездой – попробуй свои силы в качестве телеведущего.
Мужчину задержала полиция охраны.
Правоохранители проверили все объекты.
В Днепре произошел несчастный случай.
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Одевайтесь теплее, друзья!
По Днепру ударят первые серьезные заморозки.
В Днепре по проспекту Дмитрия Яворницкого предприниматели хотели перекрасить фасад дома в оранжевый цвет.
В Днепропетровской области опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!