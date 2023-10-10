На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота

На днях в Каменском 20-летняя женщина родила в карете скорой – она отрицала беременность.

Известно, что на линию «103» позвонил мужчина, он сообщил, что у его жены боли в животе и вздутие.

На вызов прибыла бригада в составе фельдшера Дмитрия Тропко и водителя Михаила Камышного.

20-летняя женщина сообщила, что у нее несколько часов назад появились боли в животе, по ее мнению, это обострение язвенной болезни желудка. Беременность она отрицала.

При этом на тот момент у нее уже были схватки.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Фельдшер быстро разобрался и принял роды – без осложнений родилась здоровая доношенная девочка, весом 3 кг. Роженицу и младенца отвезли в роддом. Отмечается, что у женщины уже был ребенок.

Так неожиданно у трехлетнего малыша появилась маленькая сестренка, а у отца и мамы второй ребенок. Здоровья им и мира. А экстренная медицинская помощь всегда на страже вашей жизни и здоровья! – отметила Лариса Быданцева.

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