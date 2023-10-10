В Днепре на Кротова обрушилось складское здание: под завалами оказались люди

В Днепре произошел несчастный случай.

Во время демонтажа неэксплуатируемого складского здания на улице Кротова произошло разрушение железобетонных конструкций и крыши на площади 750 кв. м. В результате разрушения под завалами оказались люди.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

До прибытия спасателей свидетели достали из-под завалов 34-летнего мужчину. К сожалению, он умер в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Спасатели позже достали еще одного мужчину. 46-летнего пострадавшего передали медикам.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

Ждем информацию от ГСЧС.

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