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На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощь

Сегодня 08:30
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощь

В Днепропетровской области правоохранители разыскивают 71-летнего Николая Козуба.

8 октября около 15:00 в полицию обратился внук мужчины. Он сообщил, что его дедушка уже четвертые сутки не выходит на связь и его местонахождение неизвестно. Еще 4 октября Николай Козуба ушел из дома по ул. Вербицкого в Покрове Никопольского района и по сей день домой не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 65-75 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы прямые седые.

Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого дедушку или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 068 396 85-39, 063-582-62-30 или 050-456-40-11.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощьУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощьРусский

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