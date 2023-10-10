Відомо, що на лінію “103” зателефонував чоловік, він повідомив, що у його дружини болі в животі та здуття.
На виклик прибула бригада в складі фельдшера Дмитра Тропка і водія Михайла Комишного.
20-річна жінка повідомила, що у неї кілька годин тому з’явилися болі в животі, на її думку, це загострення виразкової хвороби шлунку. Вагітність вона заперечувала.
Водночас на той момент у неї вже були перейми.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
Фельдшер швидко розібрався та прийняв пологи – без ускладнень народилася здорова доношена дівчинка, вагою 3 кг. Породіллю та немовля відвезли в пологовий будинок. Зазначається, що у жінки вже була дитина
Так несподівано у трирічного малюка з’явилась маленька сестричка, а у батька і мами друга дитинка. Здоров’я їм і миру. А екстрена медична допомога завжди на варті вашого життя і здоров’я! – зазначила Лариса Биданцева.
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