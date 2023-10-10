На Дніпропетровщині у швидкій народила 20-річна жінка: заперечувала вагітність і скаржилася на здуття живота - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині у швидкій народила 20-річна жінка: заперечувала вагітність і скаржилася на здуття живота
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Сегодня 10:40

Днями у Кам'янському 20-річна жінка народила у кареті швидкої - вона заперечувала вагітність.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у швидкій народила 20-річна жінка: заперечувала вагітність і скаржилася на здуття живота

Відомо, що на лінію “103” зателефонував чоловік, він повідомив, що у його дружини болі в животі та здуття.

На виклик прибула бригада в складі фельдшера Дмитра Тропка і водія Михайла Комишного.

20-річна жінка повідомила, що у неї кілька годин тому з’явилися болі в животі, на її думку, це загострення виразкової хвороби шлунку. Вагітність вона заперечувала.

Водночас на той момент у неї вже були перейми.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Фельдшер швидко розібрався та прийняв пологи – без ускладнень народилася здорова доношена дівчинка, вагою 3 кг. Породіллю та немовля відвезли в пологовий будинок. Зазначається, що у жінки вже була дитина

Так несподівано у трирічного малюка з’явилась маленька сестричка, а у батька і мами друга дитинка. Здоров’я їм і миру. А екстрена медична допомога завжди на варті вашого життя і здоров’я! – зазначила Лариса Биданцева.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у швидкій народила 20-річна жінка: заперечувала вагітність і скаржилася на здуття живота

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у швидкій народила 20-річна жінка: заперечувала вагітність і скаржилася на здуття животаУкраїнська

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