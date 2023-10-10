В Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов: адреса

Сегодня, 10 октября, в Днепре будут выключать свет.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 10 октября с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
ул. 152-й Дивизии: 2, 4, 4А, 4Б.
С 08:00 до 17:00
С 08:00 до 20:00:
Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» продолжает ремонтные работы на системе газоснабжения. Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
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