В Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов: адреса

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Сегодня, 10 октября, в Днепре будут выключать свет.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 10 октября с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. 152-й Дивизии: 2, 4, 4А, 4Б.

С 08:00 до 17:00

ул. Экскаваторная: 27, 27-А, 29;

ул. Майкопская: 11, 13, 15, 17, 58, 60, 62;

ул. Пасечная: 2-Б, 4-10, 10-А, 11-13, 13-А, 14-20, 20-А, 21-32, 34-42 (четные).

С 08:00 до 20:00:

ул. Квартальная: 22-32 (четные), 36;

ул. Инженерная: 7, 7-А, 7-Б, 7-В, 8, 10, 12;

ул. Казакевича: 5, 7, 9;

ул. Калужская: 2;

ул. Казака Мамая: 12-20 (четные).

Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» продолжает ремонтные работы на системе газоснабжения. Поэтому временно будет ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

ул. Марии Примаченко, 4, 2.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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