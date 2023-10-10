У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 10 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 10 жовтня з 10:00 до 14:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. 152-ї Дивізії: 2, 4, 4А, 4Б.

З 08:00 до 17:00:

вул. Екскаваторна: 27, 27-А, 29;

вул. Майкопська: 11, 13, 15, 17, 58, 60, 62;

вул. Пасічна: 2-Б, 4-10, 10-А, 11-13, 13-А, 14-20, 20-А, 21-32, 34-42 (парні).

З 08:00 до 20:00:

вул. Квартальна: 22-32 (парні), 36;

вул. Інженерна: 7, 7-А, 7-Б, 7-В, 8, 10, 12;

вул. Казакевича: 5, 7, 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 12-20 (парні).

Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» продовжує ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

вул. Марії Приймаченко, 4, 2.

Відновити подачу газу повинні після закінчення регламентних робіт.

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