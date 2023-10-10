У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин: адреси

Сьогодні, 10 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 10 жовтня з 10:00 до 14:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
З 08:00 до 17:00:
З 08:00 до 20:00:
Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» продовжує ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
Відновити подачу газу повинні після закінчення регламентних робіт.
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