У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького підприємці хотіли перефарбувати фасад у помаранчевий колір.

Як зазначили в інспекції з питань благоустрою, фарбувати фасади будівель у інший колір заборонено. Його можна оновити, але тільки фарбою затвердженого кольорового оздоблення.

Фарбування фасадів будівель міста в будь-який колір заборонено, – йдеться у повідомленні.

Чи виписали підприємцям штраф, чи обійшлися попередженням не уточнюється.

Зауважимо, у Дніпрі діє Дизайн-код, який регламентує вид історичних споруд. За порушення правил передбачені серйозні штрафи.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі закрили сходи на мосту на Монастирський острів.

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