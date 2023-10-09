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  • У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір

У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір

Сьогодні 21:22
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У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького підприємці хотіли перефарбувати фасад у помаранчевий колір.

Новости Днепра про У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір

Як зазначили в інспекції з питань благоустрою, фарбувати фасади будівель у інший колір заборонено. Його можна оновити, але тільки фарбою затвердженого кольорового оздоблення.

Фарбування фасадів будівель міста в будь-який колір заборонено, – йдеться у повідомленні. 
 
Чи виписали підприємцям штраф, чи обійшлися попередженням не уточнюється. 
 
Зауважимо, у Дніпрі діє Дизайн-код, який регламентує вид історичних споруд. За порушення правил передбачені серйозні штрафи. 
 
Нагадаємо, раніше у Дніпрі закрили сходи на мосту на Монастирський острів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колірУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колірРусский

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