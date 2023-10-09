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Новини У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір
У Дніпрі попри заборону підприємці пофарбували фасад будинку в помаранчевий колір
У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького підприємці хотіли перефарбувати фасад у помаранчевий колір.
Як зазначили в інспекції з питань благоустрою, фарбувати фасади будівель у інший колір заборонено. Його можна оновити, але тільки фарбою затвердженого кольорового оздоблення.
Фарбування фасадів будівель міста в будь-який колір заборонено, – йдеться у повідомленні.
Чи виписали підприємцям штраф, чи обійшлися попередженням не уточнюється.
Зауважимо, у Дніпрі діє Дизайн-код, який регламентує вид історичних споруд. За порушення правил передбачені серйозні штрафи.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі
закрили
сходи на мосту на Монастирський острів.
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Автор:
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