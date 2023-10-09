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У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

Сьогодні 21:57
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По Дніпру вдарять перші серйозні заморозки.

Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Уночі 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)

Уночі 11 жовтня в Україні сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У Дніпрі на два дні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. 10 жовтня очікуються заморозки на ґрунті, що є проблемою для фермерів, які ще не прибрали деякий урожай. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

А ось 11 жовтня заморозки відчуватимуться і в повітрі. Тож варто не нехтувати попередженнями синоптиків і дістати теплий одяг. Особливо холодно буде вранці. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявища

Водночас ближче до вихідних ситуація трохи стабілізується і до Дніпра та більшості областей України повернеться бабине літо. Температура повітря знову прогріється до +18..+20 градусів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявищаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики оголосили подвійне попередження про небезпечні метеоявищаРусский

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