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Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

Сегодня 11:17
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В Днепре появился еще один огромный мурал.

Новости Днепра про Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

На углу улиц Степана Бандеры и Владимира Антоновича теперь можно увидеть огромный мурал.

Как оказалось, это дипломный проект выпускницы одного из вузов Днепра Ирины Камбур.

На стенописи изображена девушка-Украина, защищаемая украинским воином. Эскиз выбирала Ирина, а рисовал стрит-арт художник Тимур Левченко.

Как отметили на странице Днепровского художественно-художественного колледжа, Ирина самостоятельно нашла средства на создание мурала, договорилась с художником и воплотила в жизнь свой замысел. Деньги на реализацию проекта она получила благодаря гранту, который удалось выиграть со второго раза.

Впрочем, несмотря на все трудности, теперь в Днепре плюс одна яркая стенопись.

Новости Днепра про Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

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