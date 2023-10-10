Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

На углу улиц Степана Бандеры и Владимира Антоновича теперь можно увидеть огромный мурал.
Как оказалось, это дипломный проект выпускницы одного из вузов Днепра Ирины Камбур.
На стенописи изображена девушка-Украина, защищаемая украинским воином. Эскиз выбирала Ирина, а рисовал стрит-арт художник Тимур Левченко.
Как отметили на странице Днепровского художественно-художественного колледжа, Ирина самостоятельно нашла средства на создание мурала, договорилась с художником и воплотила в жизнь свой замысел. Деньги на реализацию проекта она получила благодаря гранту, который удалось выиграть со второго раза.
Впрочем, несмотря на все трудности, теперь в Днепре плюс одна яркая стенопись.
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