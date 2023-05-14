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  • В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Сегодня 17:09
просмотров

В Днепре на ходу загорелся автобус.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

В воскресенье, 14 мая, в Днепре по проспекту Свободы на ходу вспыхнул маршрутный автобус №88.

Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил около часу дня. Приехав на место инцидента, спасатели установили, что пожар произошел во время движения транспортного средства. Огонь мгновенно охватил моторный отсек маршрутного такси.

Спустя 15 минут пожар удалось ликвидировать. Огнем поврежден моторный отсек автобуса Mercedes-Benz O 530 на общей площади 3 кв. м. К счастью, пострадавших или погибших нет.

Напомним, ранее мы публиковали видео с места происшествия от очевидцев. А спасатели предоставили фото:

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

Обратите внимание: сегодня троллейбус №5 сменит график движения.

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Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)Русский

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