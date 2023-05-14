В Днепре на проспекте Свободы на ходу загорелся автобус: подробности от ГСЧС (ФОТО)

В Днепре на ходу загорелся автобус.

В воскресенье, 14 мая, в Днепре по проспекту Свободы на ходу вспыхнул маршрутный автобус №88.

Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил около часу дня. Приехав на место инцидента, спасатели установили, что пожар произошел во время движения транспортного средства. Огонь мгновенно охватил моторный отсек маршрутного такси.

Спустя 15 минут пожар удалось ликвидировать. Огнем поврежден моторный отсек автобуса Mercedes-Benz O 530 на общей площади 3 кв. м. К счастью, пострадавших или погибших нет.

Напомним, ранее мы публиковали видео с места происшествия от очевидцев. А спасатели предоставили фото:

Обратите внимание: сегодня троллейбус №5 сменит график движения.

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