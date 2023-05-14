Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Сьогодні 17:09
просмотров

У Дніпрі на ходу спалахнув автобус.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

У неділю, 14 травня, у Дніпрі на проспекті Свободи на ходу спалахнув маршрутний автобус №88. 

Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов близько першої години дня. Приїхавши на місце інциденту, рятувальники встановили, що пожежа сталася під час руху транспортного засобу. Вогонь миттєво охопив моторний відсік маршрутного таксі. 

Через 15 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем пошкоджено моторний відсік автобусу «Mercedes-Benz O 530» на загальній площі 3 кв. м. На щастя, постраждалих чи загиблих немає. 

Нагадаємо, раніше ми публікували відео з місця події від очевидців. А рятувальники надали фото: 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Зверніть увагу: сьогодні тролейбус №5 змінить графік руху. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Водій із Дніпра розповів, як заїжджав до звільненого Херсону та вивозив людей із окупованих міст
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:32
    Водій із Дніпра розповів, як заїжджав до звільненого Херсону та вивозив людей із окупованих міст

    Водій із Дніпра вже більше року евакуює людей з прифронтових…

    У Дніпрі посеред дороги спалахнув автобус (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:30
    У Дніпрі посеред дороги спалахнув автобус (ВІДЕО)

    У Дніпрі під час руху загорівся автобус.

    Є незначні відхилення: у Дніпрі перевірили якість питної води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    Є незначні відхилення: у Дніпрі перевірили якість питної води

    Спеціалісти знайшли певні відхилення.

    У Дніпрі чоловік випадково вистрілив шокером в свого друга
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    У Дніпрі чоловік випадково вистрілив шокером в свого друга

    Товариш випадково вдарив електрошокером свого друга.

    Наверх