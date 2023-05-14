У Дніпрі на проспекті Свободи на ходу загорівся автобус: подробиці від ДСНС (ФОТО)

У Дніпрі на ходу спалахнув автобус.

У неділю, 14 травня, у Дніпрі на проспекті Свободи на ходу спалахнув маршрутний автобус №88.

Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов близько першої години дня. Приїхавши на місце інциденту, рятувальники встановили, що пожежа сталася під час руху транспортного засобу. Вогонь миттєво охопив моторний відсік маршрутного таксі.

Через 15 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем пошкоджено моторний відсік автобусу «Mercedes-Benz O 530» на загальній площі 3 кв. м. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, раніше ми публікували відео з місця події від очевидців. А рятувальники надали фото:

Зверніть увагу: сьогодні тролейбус №5 змінить графік руху.

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