У Дніпрі посеред дороги спалахнув автобус (ВІДЕО)

У неділю, 14 травня, спалахнув автобус №95, що курсує з житлового масиву Парус до проспекту Калнишевського. Судячи з кадрів, які публікують дніпряни, транспорт загорівся під час руху.
Поруч з місцем інциденту видно багато диму, а водій разом з пасажирами намагаються самостійно загасити займання.
Попередньо, обійшлося без жертв, люди встигли вийти із салону, а водієві знадобився вогнегасник, щоб приборкати полум’я, яке виникло в задній частині автобусу.
Відео-докази публікують дніпряни в телеграм-чаті Міського транспорту Дніпра.
Нагадаємо, сьогодні тролейбус №5 раніше відправиться в ДЕПО.
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