Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік руху

Як повідомили в департаменті транспорту ДМР, 14 травня тролейбус №5 поїде в ДЕПО раніше.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Причина таких змін – ремонт контактної мережі по проспекту Олександра Поля. Уже завтра цей маршрут працюватиме за звичним графіком.
Сьогодні увесь електротранспорт працює за розкладом вихідного дня, який можна дізнатися на САЙТІ або у Telegram-боті. Також по місту працює 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 707 автобусів (з них 111 – великої місткості).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в дніпровському метро поставили ліжка, а водійка з Кривого Рогу вела стрім в ТікТок за кермом тролейбуса.
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