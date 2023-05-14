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Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік руху

Сьогодні 11:00
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Лише на один день.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік руху

Як повідомили в департаменті транспорту ДМР, 14 травня тролейбус №5 поїде в ДЕПО раніше. 

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від вул. Титова о 20:05
  • від Залізничного вокзалу о 20:35

Причина таких змін – ремонт контактної мережі по проспекту Олександра Поля. Уже завтра цей маршрут працюватиме за звичним графіком. 

Сьогодні увесь електротранспорт працює за розкладом вихідного дня, який можна дізнатися на САЙТІ або у Telegram-боті. Також по місту працює 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 707 автобусів (з них 111 – великої місткості).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в дніпровському метро поставили ліжка, а водійка з Кривого Рогу вела стрім в ТікТок за кермом тролейбуса. 

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік рухуУкраїнська Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний тролейбус змінить графік рухуРусский

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