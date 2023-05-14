Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не ждите зря: в Днепре популярный троллейбус изменит график движения

Сегодня 11:00
просмотров

Только на один день.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный троллейбус изменит график движения

Как сообщили в департаменте транспорта ДМР, 14 мая троллейбус №5 поедет в ДЕПО раньше.

Последние отправления с конечных остановок:

  • от ул. Титова в 20:05
  • от Железнодорожного вокзала в 20:35

Причина таких изменений – ремонт контактной сети по проспекту Александра Поля. Уже завтра этот маршрут будет работать по обычному графику.

Сегодня весь электротранспорт работает по расписанию выходного дня, который можно узнать на САЙТЕ или в Telegram-боте. Также по городу работает 92 автобусных маршрута с общим количеством 707 автобусов (из них 111 – большой вместимости).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в днепровском метро поставили кровати, а водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса.

Читайте также:

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный троллейбус изменит график движенияУкраїнська Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный троллейбус изменит график движенияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре горела квартира местного «Плюшкина»: подробности от ГСЧС
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    В Днепре горела квартира местного «Плюшкина»: подробности от ГСЧС

    В Днепре горела квартира, полностью захламленная мусором.

    В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА
    Новости Днепра
    Сегодня 09:40
    В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА

    За прошедшие сутки в Днепре снова было несколько сообщений о…

    Затяжная трехчасовая тревога: как прошла ночь 14 мая в Днепре и области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:27
    Затяжная трехчасовая тревога: как прошла ночь 14 мая в Днепре и области

    Сейчас все хорошо.

    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать
    Новости мира
    Вчера 20:11
    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать

    Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса…

    Последние новости

    В Днепре горела квартира местного «Плюшкина»: подробности от ГСЧС
    В Днепре горела квартира местного «Плюшкина»: подробности от ГСЧС

    В Днепре горела квартира, полностью захламленная мусором.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА
    В Днепре снова искали взрывчатку в здании ОГА

    За прошедшие сутки в Днепре снова было несколько сообщений о минировании.

    Сегодня 09:40
    0
    просмотров
    Евровидение 2023: какое место заняли представители Украины
    Евровидение 2023: какое место заняли представители Украины

    Евровидение-2023 – все.

    Сегодня 09:01
    0
    просмотров
    Затяжная трехчасовая тревога: как прошла ночь 14 мая в Днепре и области
    Затяжная трехчасовая тревога: как прошла ночь 14 мая в Днепре и области

    Сейчас все хорошо.

    Сегодня 08:27
    просмотров
    Погода на 14 мая: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 14 мая: в Днепре будет очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году
    Хороший ноутбук для учебы и работы: как выбрать в 2023 году

    Полезная информация!

    Вчера 21:01
    4
    просмотров
    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать
    Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать

    Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидение-2023.

    Вчера 20:11
    2
    просмотров
    Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА)
    Масштабное отключение: где в Днепре не будет света 9 часов с 15 по 18 мая (АДРЕСА)

    В Днепре с 15 по 18 мая некоторым жителям будут выключать свет с 08:00 до 17:00.

    Вчера 19:36
    0
    просмотров
    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)
    В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)

    12 мая возле строительной площадки на улице Терещенковской горожане обнаружили тело мужчины.

    Вчера 18:35
    0
    просмотров
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    С 13 по 18 мая: в Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Не сжигайте мусор и сухостой, будьте осторожны с огнем!

    Вчера 17:53
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх