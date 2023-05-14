Не ждите зря: в Днепре популярный троллейбус изменит график движения

Как сообщили в департаменте транспорта ДМР, 14 мая троллейбус №5 поедет в ДЕПО раньше.
Последние отправления с конечных остановок:
Причина таких изменений – ремонт контактной сети по проспекту Александра Поля. Уже завтра этот маршрут будет работать по обычному графику.
Сегодня весь электротранспорт работает по расписанию выходного дня, который можно узнать на САЙТЕ или в Telegram-боте. Также по городу работает 92 автобусных маршрута с общим количеством 707 автобусов (из них 111 – большой вместимости).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в днепровском метро поставили кровати, а водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса.
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