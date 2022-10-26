В Днепре на берегу Самары нашли человеческий череп

В Днепре на берегу Самары обнаружили человеческий череп.

В Днепре третий день наблюдается сильнейшее обмеление рек. Поэтому на берегу водоемов местные жители находят странные вещи.

Вот на берегу реки Самара обнаружили человеческий череп. Пока неизвестно, кому принадлежат останки. А также обстоятельства смерти и, как давно, погиб человек.

С этим будут разбираться правоохранители.

Раньше мы уже делали репортаж со дна реки. На берегу Монастырского острова удалось найти иконы, кувшины и урны.

Впрочем кладоискатели уже приобщились к поискам и это не самое интересное, что можно здесь увидеть.

Отметим, что обмеление рек прокомментировал заммэра Днепра Михаил Лысенко. Он рассказал, что никакой опасности нет и отметил, что это временная мера и пошутил, что кладоискателям лучше поторопиться.

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