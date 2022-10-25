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  • Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Сьогодні 18:13
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В останні дні рівень води у річці Дніпро різко знизився.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Через це на березі можна знайти все, що завгодно – від старої урни, іграшкового телефона до ікони та пам’ятної статуетки із Севастополя.

Журналісти сайту Dnepr.info погуляли “дном річки” і знайшли багато чого цікавого.

Так, ми виявили, увага, ікону, зубну пасту, іржаву сокиру, урну, багато пляшок, цікаві глеки і багато чого ще!

Детальніше — на фото:

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Цікаво, це щось давнє?!

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Хтось загубив шину.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

І хто їх накидав?

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Нічого, скоро купимо таку саму, але вже за 2023 рік.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Страус нового покоління:)

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Уже не подзвониш…

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Погарячкували та викинули разом зі сміттям.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

І таке є.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Рибки чиститимуть зуби пастою з 90-х років.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Якщо придивитися, можна зрозуміти, що це сокира.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Ікона на річковому дні теж є…

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Як нам розповіли дніпряни, які також прийшли прогулятися Монастирським островом, — це ще не найцікавіші знахідки, багато чого вже забрали.

Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді знайшли міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).

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Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урниУкраїнська Новости Днепра про Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урниРусский

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