Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

Через це на березі можна знайти все, що завгодно – від старої урни, іграшкового телефона до ікони та пам’ятної статуетки із Севастополя.
Журналісти сайту Dnepr.info погуляли “дном річки” і знайшли багато чого цікавого.
Так, ми виявили, увага, ікону, зубну пасту, іржаву сокиру, урну, багато пляшок, цікаві глеки і багато чого ще!
Детальніше — на фото:
Цікаво, це щось давнє?!
Хтось загубив шину.
І хто їх накидав?
Нічого, скоро купимо таку саму, але вже за 2023 рік.
Страус нового покоління:)
Уже не подзвониш…
Погарячкували та викинули разом зі сміттям.
І таке є.
Рибки чиститимуть зуби пастою з 90-х років.
Якщо придивитися, можна зрозуміти, що це сокира.
Ікона на річковому дні теж є…
Як нам розповіли дніпряни, які також прийшли прогулятися Монастирським островом, — це ще не найцікавіші знахідки, багато чого вже забрали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді знайшли міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).
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Автор:
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