Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

В останні дні рівень води у річці Дніпро різко знизився.

Через це на березі можна знайти все, що завгодно – від старої урни, іграшкового телефона до ікони та пам’ятної статуетки із Севастополя.

Журналісти сайту Dnepr.info погуляли “дном річки” і знайшли багато чого цікавого.

Так, ми виявили, увага, ікону, зубну пасту, іржаву сокиру, урну, багато пляшок, цікаві глеки і багато чого ще!

Детальніше — на фото:

Цікаво, це щось давнє?!

Хтось загубив шину.

І хто їх накидав?

Нічого, скоро купимо таку саму, але вже за 2023 рік.

Страус нового покоління:)

Уже не подзвониш…

Погарячкували та викинули разом зі сміттям.

І таке є.

Рибки чиститимуть зуби пастою з 90-х років.

Якщо придивитися, можна зрозуміти, що це сокира.

Ікона на річковому дні теж є…

Як нам розповіли дніпряни, які також прийшли прогулятися Монастирським островом, — це ще не найцікавіші знахідки, багато чого вже забрали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на набережній Дніпра у воді знайшли міну, ноутбуки та телефон (ФОТО).

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