Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

Останніми днями у річці Дніпро сильно впав рівень води. Дніпряни фотографують і викладають у соцмережі тривожні пости, в яких запитують, що відбувається.

Ситуацію прокоментував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Він зазначив, що з цього приводу до нього неодноразово звертались стурбовані мешканці. На щастя, жодної небезпеки для водопостачання нашого регіону, на сьогоднішній день не існує.

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