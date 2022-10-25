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  • Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

Сьогодні 20:00
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Останніми днями у річці Дніпро сильно впав рівень води. Дніпряни фотографують і викладають у соцмережі тривожні пости, в яких запитують, що відбувається.

Новости Днепра про Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

 Ситуацію прокоментував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Він зазначив, що з цього приводу до нього неодноразово звертались стурбовані мешканці. На щастя, жодної небезпеки для водопостачання нашого регіону, на сьогоднішній день не існує.

Новости Днепра про Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

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Новости Днепра про Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрозиУкраїнська Новости Днепра про Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрозиРусский

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