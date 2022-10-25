Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози

Ситуацію прокоментував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Він зазначив, що з цього приводу до нього неодноразово звертались стурбовані мешканці. На щастя, жодної небезпеки для водопостачання нашого регіону, на сьогоднішній день не існує.
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