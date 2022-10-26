Возмездие будет справедливым и неизбежным: Зеленский о ракетном ударе по Днепру

Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным”, — написал Владимир Зеленский.

«Очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.

Президент отметил, что Украина ежедневно борется с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт россиян, который они совершили вечером 25 октября в Днепре.

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