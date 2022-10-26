Возмездие будет справедливым и неизбежным: Зеленский о ракетном ударе по Днепру

Президент отметил, что Украина ежедневно борется с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев.
«Очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.
Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным”, — написал Владимир Зеленский.
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Надежда Захарченко
Автор:
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