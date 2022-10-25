В Днепре из-за вражеского удара погибла беременная женщина

Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была беременной… Нелюди. Такое не прощают, – написал глава Днепропетровской ОВА.

Обеспокоенная женщина позвонила по линии «103». Она сообщила, что в…

Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет…

Вспыхнула АЗС: Филатов и Тимошенко прокомментировали взрывы в Днепре Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню. 1 просмотров

Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной. просмотров

В Днепропетровской области 7-месячный ребенок опрокинул на себя чашку кипятка Обеспокоенная женщина позвонила по линии «103». Она сообщила, что в Вильногорске 7-летняя девочка облила себя кипятком. просмотров

Пониження рівня води Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы В последние дни в реке Днепр сильно упал уровень воды. Днепряне фотографируют и выкладывают в соцсети тревожные посты, в которых спрашивают, что происходит. просмотров

ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов, — Генштаб Во вторник, 25 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли 15 результативных авиаударов. просмотров