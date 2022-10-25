В Днепре из-за вражеского удара погибла беременная женщина

К сожалению, два человека погибли, трое получили ранения.
Как сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, среди погибших – беременная женщина.
Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была беременной… Нелюди. Такое не прощают, – написал глава Днепропетровской ОВА.
россия – страна-террорист.
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