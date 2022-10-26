В Днепре и области объявили энергетическую тревогу: график отключений на 26 октября

ДТЭК Днепровские электросети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.
Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей.
Возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.
С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке:
Читайте також:
Автор:
Украинские солдаты успешно уничтожают противника на нашей земле, подрывая его…
В Грузии продлили программу помощи украинским беженцам на шесть месяцев.…
Некоторые «хорошие люди» украли саженцы, только что посаженные для озеленения…
россия несет всюду разрушения и смерть.
Украинские солдаты успешно уничтожают противника на нашей земле, подрывая его технику и боеприпасы.
В Грузии продлили программу помощи украинским беженцам на шесть месяцев. Специальный социальный пакет был принят правительством страны в феврале с началом российского вторжения.
Некоторые «хорошие люди» украли саженцы, только что посаженные для озеленения территории, прилегающей к Терновскому ПК.
Захватите с собой зонт!
россия несет всюду разрушения и смерть.
Сегодня поздно вечером россияне атаковали Днепр.
Сегодня поздно вечером россияне атаковали Днепр.
Таковы предварительные данные после вечернего нападения на город.
Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню.
Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет в военкомате. Для остальных представительниц прекрасной половины постановка на учет остается добровольной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!