В Днепре и области объявили энергетическую тревогу: график отключений на 26 октября

Сегодня, 26 октября, в Днепре и области снова объявили энергетическую тревогу. Это означает, что есть дисбаланс в энергосистеме, и НЭК Укрэнерго распорядилось ограничить потребление электроэнергии путем стабилизационных отключений.

ДТЭК Днепровские электросети публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

С графиком отключений можно ознакомиться по ссылке:

dtek-dnem.com.ua

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