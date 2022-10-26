У Дніпрі на березі Самари знашли людський череп

У Дніпрі на березі Самари знайшли людський череп.

У Дніпрі третій день спостерігається сильне обміління річок. Через це на березі водойм місцеві жителі знаходять дивні речі.

Ось на березі річки Самара знайшли людський череп. Поки що невідомо, кому належать останки. А також обставини смерті та як давно загинула людина.

З цим будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше ми вже робили репортаж з дна річки. На березі Монастирського острову вдалося знайти ікони, глечики та урни.

Втім шукачі скарбів вже долучилися до пошуків і це не найцікавіше, що можна тут побачити.

Зазначимо, що обміління річок прокоментував заммера Дніпра Михайло Лисенко. Він розповів, що жодної небезпеки немає та зазначив, що це тимчасова міра і шукачам скарбів краще поквапитися.

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