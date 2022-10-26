Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на березі Самари знашли людський череп

Сьогодні 12:14
просмотров

У Дніпрі на березі Самари знайшли людський череп.

Новости Днепра про У Дніпрі на березі Самари знашли людський череп

У Дніпрі третій день спостерігається сильне обміління річок. Через це на березі водойм місцеві жителі знаходять дивні речі.

Ось на березі річки Самара знайшли людський череп. Поки що невідомо, кому належать останки. А також обставини смерті та як давно загинула людина. 

З цим будуть розбиратися правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на березі Самари знашли людський череп

Раніше ми вже робили репортаж з дна річки. На березі Монастирського острову  вдалося знайти ікони, глечики та урни. 

Втім шукачі скарбів вже долучилися до пошуків і це не найцікавіше, що можна тут побачити.

Зазначимо, що обміління річок прокоментував заммера Дніпра Михайло Лисенко. Він розповів, що жодної небезпеки немає та зазначив, що це тимчасова міра і шукачам скарбів краще поквапитися.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на березі Самари знашли людський черепУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:29
    Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

    ДСНС розповіли про постраждалих в вечірній атаці по Дніпру 24…

    У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:06
    У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси

    У Дніпрі знову немає води через віялові відключення світла.

    Як зараз виглядає АЗС у Дніпрі, де від ворожої ракети загинуло двоє людей (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Як зараз виглядає АЗС у Дніпрі, де від ворожої ракети загинуло двоє людей (ФОТО)

    У поліції показали, як зараз виглядає АЗС у Дніпрі, де…

    На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів з “кадирівцями”, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів з “кадирівцями”, – Генштаб

    Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка…

    Наверх