В Днепре на 9 дней перекроют движение по площади Десантников и Сичеславской Набережной: подробности

Важная информация!

В Днепре с 19 по 27 августа перекроют движение транспорта по площади Десантников и улице Сичеславская Набережная, 1.

Все из-за проведения ремонта настила железнодорожного переезда.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

Ремонтные работы будет выполнять общество «Городская железнодорожная ветка».

До начала работ должны разработать временную схему движения транспорта, а также установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: