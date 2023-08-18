В Днепре на 9 дней перекроют движение по площади Десантников и Сичеславской Набережной: подробности

В Днепре с 19 по 27 августа перекроют движение транспорта по площади Десантников и улице Сичеславская Набережная, 1.
Все из-за проведения ремонта настила железнодорожного переезда.
Об этом говорится в распоряжении городского головы.
Ремонтные работы будет выполнять общество «Городская железнодорожная ветка».
До начала работ должны разработать временную схему движения транспорта, а также установить ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности.
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