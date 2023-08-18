У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

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У Дніпрі з 19 до 27 серпня перекриють рух транспорту площею Десантників та вулицею Січеславська Набережна, 1.



Усе через проведення ремонту настилу залізничного переїзду.

Про йдеться у розпорядженні міського голови.

Ремонтні роботи буде виконувати товариство “Міська залізнична вітка”.

До початку робіт мають розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці.

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