У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

У Дніпрі з 19 до 27 серпня перекриють рух транспорту площею Десантників та вулицею Січеславська Набережна, 1.
Усе через проведення ремонту настилу залізничного переїзду.
Про йдеться у розпорядженні міського голови.
Ремонтні роботи буде виконувати товариство “Міська залізнична вітка”.
До початку робіт мають розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці.
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Александра Лучка
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