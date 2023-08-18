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  • У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

Сьогодні 15:59
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Новости Днепра про У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

У Дніпрі з 19 до 27 серпня перекриють рух транспорту площею Десантників та вулицею Січеславська Набережна, 1.

Усе через проведення ремонту настилу залізничного переїзду.

Про йдеться у розпорядженні міського голови.

Ремонтні роботи буде виконувати товариство “Міська залізнична вітка”.

До початку робіт мають розробити тимчасову схему руху транспорту, а також встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Новости Днепра про У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хочуть до кінця року перекрити рух по Крутогірному узвозу: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі на 9 днів перекриють рух площею Десантників та Січеславською Набережною: подробиціУкраїнська

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