В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

На днях в Днепре правоохранители разоблачили 39-летнего мужчину, который сдавал в аренду несуществующее жилье.
Как выяснилось, горожанин размещал объявления о сдаче квартиры в интернете и на стендах объявлений. Вероятным арендаторам преступник представлялся владельцем, во время встречи он брал предоплату, а затем исчезал.
Мужчина успел обмануть 7 граждан.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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