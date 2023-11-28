В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

На днях в Днепре правоохранители разоблачили 39-летнего мужчину, который сдавал в аренду несуществующее жилье.

Как выяснилось, горожанин размещал объявления о сдаче квартиры в интернете и на стендах объявлений. Вероятным арендаторам преступник представлялся владельцем, во время встречи он брал предоплату, а затем исчезал.

Мужчина успел обмануть 7 граждан.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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