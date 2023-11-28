У Дніпрі чоловік здавав в оренду неіснуюче житло

Днями у Дніпрі правоохоронці викрили 39-річного чоловіка, який здавав в оренду неіснуюче житло.
Як з’ясувалося, містянин розміщував оголошення про здачу квартири в інтернеті та на стендах оголошень. Ймовірним орендарям злочинець представлявся власником, під час зустрічі він брав передоплату, а потім зникав.
Чоловік встиг ошукати 7 громадян.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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