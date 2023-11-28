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У Дніпрі чоловік здавав в оренду неіснуюче житло

Сьогодні 09:25
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Зловмиснику повідомили про підозру.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік здавав в оренду неіснуюче житло

Днями у Дніпрі правоохоронці викрили 39-річного чоловіка, який здавав в оренду неіснуюче житло.

Як з’ясувалося, містянин розміщував оголошення про здачу квартири в інтернеті та на стендах оголошень. Ймовірним орендарям злочинець представлявся власником, під час зустрічі він брав передоплату, а потім зникав. 

Чоловік встиг ошукати 7 громадян.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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