В Днепре газовики без разрешения раскопали дорогу

Как сообщили в днепровской инспекции по благоустройству, рабочие ООО «Газораспределительные сети Украины» разрыли дорогу на одной из улиц города. Нарушения заметили 12 сентября.
Сделали рабочие без соответствующего разрешения на проведение земляных работ от инспекции, поэтому специалисты учреждения составили на газовиков административный протокол.
Инспекторы отметили, что перед проведением любых работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение в Коммунальном предприятии «Управление по контролю за благоустройством города» Днепровского городского совета.
Напомним, ранее в Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин. Кроме того, в городе собираются демонтировать более 70 киосков.
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