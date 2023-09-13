Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре газовики без разрешения раскопали дорогу

Сегодня 12:15
просмотров

В Днепре незаконно разрыли дорогу.

Новости Днепра про В Днепре газовики без разрешения раскопали дорогу

Как сообщили в днепровской инспекции по благоустройству, рабочие ООО «Газораспределительные сети Украины» разрыли дорогу на одной из улиц города. Нарушения заметили 12 сентября.

Сделали рабочие без соответствующего разрешения на проведение земляных работ от инспекции, поэтому специалисты учреждения составили на газовиков административный протокол.

Инспекторы отметили, что перед проведением любых работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение в Коммунальном предприятии «Управление по контролю за благоустройством города» Днепровского городского совета.

Напомним, ранее в Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин. Кроме того, в городе собираются демонтировать более 70 киосков.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре газовики без разрешения раскопали дорогуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре газовики без разрешения раскопали дорогуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ходы под домом и звон монет в пустой комнате: тайная история дома на Вернадского в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Ходы под домом и звон монет в пустой комнате: тайная история дома на Вернадского в Днепре (ФОТО)

Старинные здания Днепра таят в себе много тайн и городских…

Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан
Новости Днепра
Сегодня 13:01
Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

Прихожанин церкви УПЦ МП пропагандировал любовь к Кремлю и отрицал…

Ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление
Новости Днепра
Сегодня 12:30
Ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление

На днях в СМИ распространяли информацию о том, что якобы…

Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с…

Последние новости

Ходы под домом и звон монет в пустой комнате: тайная история дома на Вернадского в Днепре (ФОТО)
Ходы под домом и звон монет в пустой комнате: тайная история дома на Вернадского в Днепре (ФОТО)

Старинные здания Днепра таят в себе много тайн и городских легенд. Правда ли все то, что о них рассказывают – сказать сложно, документального подтверждения этим легендам нет.

Сегодня 13:31
3
просмотров
Жители Днепра жалуются на круговой перекресток на Калнышевского: в горсовете объяснили, почему изменили схему движения
Жители Днепра жалуются на круговой перекресток на Калнышевского: в горсовете объяснили, почему изменили схему движения

Важно!

Сегодня 13:19
6
просмотров
Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан
Житель Днепра отрицал независимость Украины и пропагандировал любовь к Кремлю среди прихожан

Прихожанин церкви УПЦ МП пропагандировал любовь к Кремлю и отрицал независимость Украины.

Сегодня 13:01
3
просмотров
Ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление
Ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление

На днях в СМИ распространяли информацию о том, что якобы с 1 октября в Украине будут отключать электроэнергию.

Сегодня 12:30
2
просмотров
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Сегодня 11:22
4
просмотров
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с ними прервалась.

Сегодня 11:19
9
просмотров
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Сегодня 10:42
9
просмотров
В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело
В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

Будьте осторожны.

Сегодня 10:26
3
просмотров
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и попытался спрятаться в кустах.

Сегодня 10:00
8
просмотров
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Сегодня 09:24
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх