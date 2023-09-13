У Дніпрі газовики без дозволу розкопали дорогу

У Дніпрі незаконно розрили дорогу.

Як повідомили в дніпровській інспекції з благоустрою, робітники ТОВ “Газорозподільні мережі України” розрили дорогу на одній із вулиць міста. Порушення помітили 12 вересня.

Зробили робітники це без відповідного дозволу на проведення земляних робіт від інспекції, тож спеціалісти установи склали на газовиків адміністративний протокол.

Інспектори зазначили, що перед проведенням будь-яких робіт на території загального користування необхідно отримати відповідний дозвіл у Комунальному підприємстві “Управління контролю за благоустроєм міста” Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі підприємці намагалися без дозволу будувати дорогу до магазину. Крім цього, у місті збираються демонтувати понад 70 кіосків.

Читайте також:

Українська

Автор: