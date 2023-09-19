В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Днепре горел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в 15:05 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Электросварная.

На место прибыли спасатели. Они установили, что на временной остановке горит Citroen C3 2020 года выпуска.

Возгорание локализовали в 15:22 и ликвидировали в 15:27. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Площадь пожара составила 6 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 4 пожарных и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во время пожара в гараже мужчина получил ожоги рук и лица.

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