У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

Як розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, о 15:05 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вулиці Електрозварна.
На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить Citroen C3 2020 року випуску.
Пожежу локалізували о 15:22 та ліквідували о 15:27. Вогонь повністю знищив авто. Площа пожежі склала 6 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 4 вогнеборців та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час пожежі у гаражі чоловік отримав опіки рук та обличчя.
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