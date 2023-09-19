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  • У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

Сьогодні 17:59
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Сьогодні, 19 вересня, у Дніпрі горіла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

Як розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, о 15:05 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вулиці Електрозварна. 

На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить Citroen C3 2020 року випуску.

Пожежу локалізували о 15:22 та ліквідували о 15:27. Вогонь повністю знищив авто. Площа пожежі склала 6 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 4 вогнеборців та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час пожежі у гаражі чоловік отримав опіки рук та обличчя.

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Новости Днепра про У Дніпрі вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень (ВІДЕО)Українська

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