В Кривом Роге в больнице скончался мужчина, которого поджег знакомый во время ссоры

В больнице скончался 49-летний мужчина, которого облил горючим и поджег 43-летний товарищ в Широком. Это подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, сообщают местные СМИ.
Напомним, жуткий инцидент произошел в Кривом Роге ночью 22 мая. В одном из частных домов 43-летний мужчина поджег своего гостя во время ссоры.
Нетрезвые мужчины выясняли отношения, когда хозяин дома схватился за канистру и поджег и товарища. Вместе с ним загорелся и дом, поэтому пришлось вызвать экстренные службы.
Пострадавший получил ожоги 2 и 3 степени 70% тела. Мужчину госпитализировали в больницу, но, несмотря на все старания медиков, спасти его не удалось. Теперь нападающего, от рук которого пострадал криворожец, будут судить.
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