В Днепре во время пожара в гараже мужчина получил ожоги рук и лица

Вчера, 18 сентября, в Днепре на улице Арабатской произошел пожар на территории гаражного кооператива.
Там внутри гаражного бокса горели бытовые принадлежности на площади 5 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:09.
Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 22:37 и ликвидировали в 22:50.
К сожалению, пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги рук и лица, но от госпитализации отказался.
К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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