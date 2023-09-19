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В Днепре во время пожара в гараже мужчина получил ожоги рук и лица

Сегодня 07:20
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От госпитализации пострадавший отказался.

Новости Днепра про В Днепре во время пожара в гараже мужчина получил ожоги рук и лица

Вчера, 18 сентября, в Днепре на улице Арабатской произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Там внутри гаражного бокса горели бытовые принадлежности на площади 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:09.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 22:37 и ликвидировали в 22:50.

К сожалению, пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги рук и лица, но от госпитализации отказался.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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