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В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабря

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 декабря:

  • Если звезды на ночном небе стали мерцать, то начнется стужа.
  • Яркие блестящие звезды — будет мороз.
  • На небе появились белые облака — похолодает.
  • Сороки лезут под стреху или летают рядом с домами — к вьюге.

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Новости Днепра про В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабряУкраїнська Новости Днепра про В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабряРусский

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