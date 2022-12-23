В Днепре будет пасмурно: прогноз погоды на 23 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

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