В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов.
Александр Ткачев — 34-летний житель Каменского, принимавший участие в боях за Украину в Донецкой области. Окончил Днепровский государственный технический университет в 2011 году. В мирное время работал в Вагонном депо в родном Каменском.
К сожалению, недавно стало известно, что Александр погиб в Донецкой области. Похоронили Героя в родном Каменском.
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