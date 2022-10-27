В боях Донецкой области погиб железнодорожник из Днепропетровщины

Защищая Украину в Донецкой области погиб железнодорожник из Каменского.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов.

Александр Ткачев — 34-летний житель Каменского, принимавший участие в боях за Украину в Донецкой области. Окончил Днепровский государственный технический университет в 2011 году. В мирное время работал в Вагонном депо в родном Каменском.

К сожалению, недавно стало известно, что Александр погиб в Донецкой области. Похоронили Героя в родном Каменском.

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