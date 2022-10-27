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В боях на Донеччині загинув залізничник із Дніпропетровщини

Сьогодні 15:44
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Захищаючи Україну на Донеччині загинув залізничник з Кам'янського.

Новости Днепра про В боях на Донеччині загинув залізничник із Дніпропетровщини

Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Олександр Ткачов – 34-річний мешканець Кам’янського, який приймав участь в боях за Україну на Донеччині.  Закінчив Дніпровський державний технічний університет в 2011 році. У мирний час працював у Вагонному депо в рідному Кам’янському.

На жаль, нещодавно стало відомо, що Олександр загинув на Донеччині. Поховали Героя в рідному Кам’янському. 

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Новости Днепра про В боях на Донеччині загинув залізничник із ДніпропетровщиниУкраїнська

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