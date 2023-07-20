В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой

16 июля на трассе Кривой Рог – Кропивницкий произошла серьезная авария с рейсовым и грузовым автобусом. Тогда травмы разной тяжести получили 17 пассажиров, еще два человека погибли. Во время автокатастрофы ранения получила женщина и ее 4-летняя дочь.
Обоих доставили в одну из больниц Кропивницкого. Позже стало известно, что от полученных травм женщина скончалась в больнице.
Как выяснилось, у 4-летней девочки есть папа, который служит в ВСУ. Об этом рассказала Арина Пустова.
Семья живет в Кривом Роге, поэтому девочку решили перевезти в больницу Днепра. Сейчас состояние девочки стабильное. У ребенка диагностировали перелом бедренной кости, перелом костей таза в двух местах, сотрясение мозга.
Папу девочки согласились отпустить со службы, поэтому сейчас он вместе с дочкой. Несмотря на тяжелые травмы, ребенок хорошо держится и даже ругает врачей, которые больно открывают пластыри на ранах.
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