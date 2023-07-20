У лікарні Дніпра лікують 4-річну дівчинку, яка втратила маму в автотрощі з маршруткою

Стало відомо, у якому стані маленька криворіжанка, яка постраждала під час автотрощі на Кіровоградщині.

16 липня на трасі Кривий Ріг – Кропивницький сталася серйозна аварія з рейсовим та вантажним автобусом. Тоді травми різної тяжкості отримали 17 пасажирів, ще двоє людей загинуло. Під час автотрощі поранення отримала жінка та її 4-річна донька.

Обох доправили до однієї з лікарень Кропивницького. Пізніше стало відомо, що від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Як з’ясувалося, у 4-річної дівчинки є тато, який служить в ЗСУ. Про це розповіла Аріна Пустова.

Родина живе в Кривому Розі, тому дівчинку вирішили перевезти до лікарні Дніпра. Наразі стан дівчинки стабільний. У дитини діагностували перелом стегнової кістки, перелом кісток тазу в двох місцях, струс мозку.

Тата дівчинки зголосилися відпустити зі служби, тому зараз він разом з донечкою. Попри важкі травми дитина добре тримається та навіть сварить лікарів, які боляче відкривають пластирі на ранах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція шукає свідків ДТП, під час якої загинув перехожий.

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