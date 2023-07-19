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  • У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідків

У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідків

Сьогодні 18:36
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У Дніпрі шукають свідків смертельної ДТП, яка сталася 9 лютого.
Новости Днепра про У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідків

фото умовне 

Про це повідомили в поліції Дніпра. 
 
ДТП сталася ще 9 лютого. Близько 20:30 в районі будинку №20 по вулиці Данила Галицького водій «Mitsubishi Lancer» збив пішохода, який переходив дорогу на нерегульованому переході.
 
Внаслідок аварії чоловік отримав травми, через які згодом помер у лікарні. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил ПДР та відкрили кримінальну справу.
 
Поліціянтам так не вдалося встановити особу загиблого, тому правоохоронці просять допомоги свідків. 
 

Прикмети загиблого: вік приблизно 39 років, одягнений у темний одяг.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про цю аварію, просять звернутися до Дніпровського районного відділу поліції за телефоном (097) 431 91 54 або іншим зручним способом.

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Новости Днепра про У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідківУкраїнська

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