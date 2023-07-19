В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей

Об этом сообщили в полиции Днепра.
ДТП произошло еще 9 февраля. Около 20:30 в районе дома №20 по улице Даниила Галицкого водитель Mitsubishi Lancer сбил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом переходе.
В результате аварии мужчина получил травмы, из-за которых впоследствии скончался в больнице. Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил ПДД и возбудили уголовное дело.
Полицейским так не удалось установить личность погибшего, поэтому правоохранители просят помощи свидетелей.
Приметы погибшего: возраст примерно 39 лет, одетый в темную одежду.
Всех, кто имеет какую-либо информацию об этой аварии, просят обратиться в Днепровский районный отдел полиции по телефону (097) 431 91 54 или другим удобным способом.
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