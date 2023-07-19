У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщо

У Дніпрі майже на тиждень перекриють бульвар Слави.
Зазначається, що рух бульваром на ділянці від вул. Набережної Перемоги до просп. Героїв буде повністю перекритий.
Причина – ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Роботи триватимуть з 20 до 25 липня.
Тому заздалегідь плануйте свій маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині 23-річний юнак познущався з могил…
Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в…
Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Сьогодні, 19 липня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля села Миколаївка…