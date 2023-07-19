У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщо

Важлива інформація!

У Дніпрі майже на тиждень перекриють бульвар Слави.

Зазначається, що рух бульваром на ділянці від вул. Набережної Перемоги до просп. Героїв буде повністю перекритий.

Причина – ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Роботи триватимуть з 20 до 25 липня.

Тому заздалегідь плануйте свій маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: