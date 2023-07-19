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У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщо

Сьогодні 16:27
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщо

У Дніпрі майже на тиждень перекриють бульвар Слави.

Зазначається, що рух бульваром на ділянці від вул. Набережної Перемоги до просп. Героїв буде повністю перекритий.

Причина – ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Роботи триватимуть з 20 до 25 липня.

Тому заздалегідь плануйте свій маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщо

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі перекриють бульвар Слава: коли та навіщоУкраїнська

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