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На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Сьогодні 15:47
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Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в яке потрапив автомобіль.

Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Тоді комунальники обгородили місце обвалу, а згодом приступили до відновлення дорожнього покриття.
Поки тут розібрали бруківку. Вона лежить на узбіччі.

Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

 
Серед величезних каменюк можна побачити доволі цікаві речі. Наприклад, скаменіле колесо, яке невідомо як і коли стало частиною дороги.

Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Слід зазначити, що і сама бруківка є дуже цінною, адже їй вже більше 120 років. Відомо, що її привезли з Італії.
 
2021 року міська влада планувала демонтувати історичну бруківку з цього проспекту та перекласти її в іншому місці. Але реалізувати ці плани не вдалося. 
 
Зараз бруківку теж прибирати не будуть. Комунальники підготують для неї нову основу та вкладуть її назад.

Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)Русский

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