На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

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У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині 23-річний юнак познущався з могил…
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Сьогодні, 19 липня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля села Миколаївка…
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