На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в яке потрапив автомобіль.

Тоді комунальники о бгородили місце обвалу , а згодом приступили до відновлення дорожнього покриття.

Поки тут розібрали бруківку. Вона лежить на узбіччі.

Серед величезних каменюк можна побачити доволі цікаві речі. Наприклад, скаменіле колесо, яке невідомо як і коли стало частиною дороги.

Слід зазначити, що і сама бруківка є дуже цінною, адже їй вже більше 120 років. Відомо, що її привезли з Італії.

2021 року міська влада планувала демонтувати історичну бруківку з цього проспекту та перекласти її в іншому місці. Але реалізувати ці плани не вдалося.

Зараз бруківку теж прибирати не будуть. Комунальники підготують для неї нову основу та вкладуть її назад.