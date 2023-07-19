Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Сьогодні, 19 липня, о 12:19 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Соборності Кривого Рогу 13-річний хлопчик напоровся ногою на цвях – він майже наскрізь пройшов стопу.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники за допомогою шанцевого інструмента зрізали цвях та перенесли хлопчика до “швидкої”. Небезпечний предмет вже будуть діставати медики.
До надання допомоги залучили трьох рятувальників та 1 одиницю техніки.
Будь ласка, будьте обережні!
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