Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Сьогодні 17:00
просмотров

Довелося викликати рятувальників.

Новости Днепра про Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Сьогодні, 19 липня, о 12:19 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Соборності Кривого Рогу 13-річний хлопчик напоровся ногою на цвях – він майже наскрізь пройшов стопу.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Прибувши на місце, рятувальники за допомогою шанцевого інструмента зрізали цвях та перенесли хлопчика до “швидкої”. Небезпечний предмет вже будуть діставати медики.

До надання допомоги залучили трьох рятувальників та 1 одиницю техніки.

Новости Днепра про Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвях

Будь ласка, будьте обережні!

Читайте також:

Новости Днепра про Майже пройшов наскрізь: у Кривому Розі 13-річний хлопчик напоровся на цвяхУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі перекриють бульвар Слави: коли та навіщо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:27
У Дніпрі перекриють бульвар Слави: коли та навіщо

Важлива інформація!

На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових
Новини Дніпра
Сьогодні 15:59
На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових

У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині 23-річний юнак познущався з могил…

На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:47
На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в…

У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 13:20
У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси

Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Наверх