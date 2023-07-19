На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових

Про це повідомили в обласній поліції.
Ще 2 червня до поліції поскаржилися на юнака, який пошкодив флагштоки, встановлені на могилах загиблих військових. Це сталося на Алеї слави верхньодніпровського кладовища.
Згодом поліціянти затримали 23-річного юнака, який це зробив. Як виявилося пізніше, затриманий також обікрав чотири приватних будинки в селищі Аули Кам’янського району.
18 липня прокурори оголосили вандалу про підозру за ч. 2 ст. 297 – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого та статтею про крадіжку.
Подальшу долю юнака вирішуватиме суд.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таромському завелися цвинтарні крадії.
Читайте також:
Автор:
Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в…
Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Сьогодні, 19 липня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля села Миколаївка…
Жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.