На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових

У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині 23-річний юнак познущався з могил захисників.

Про це повідомили в обласній поліції.

Ще 2 червня до поліції поскаржилися на юнака, який пошкодив флагштоки, встановлені на могилах загиблих військових. Це сталося на Алеї слави верхньодніпровського кладовища.

Згодом поліціянти затримали 23-річного юнака, який це зробив. Як виявилося пізніше, затриманий також обікрав чотири приватних будинки в селищі Аули Кам’янського району.

18 липня прокурори оголосили вандалу про підозру за ч. 2 ст. 297 – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого та статтею про крадіжку.

Подальшу долю юнака вирішуватиме суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таромському завелися цвинтарні крадії.

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