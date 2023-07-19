Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових

Сьогодні 15:59
просмотров

У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині 23-річний юнак познущався з могил захисників.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військових

Про це повідомили в обласній поліції. 

Ще 2 червня до поліції поскаржилися на юнака, який пошкодив флагштоки, встановлені на могилах загиблих військових. Це сталося на Алеї слави верхньодніпровського кладовища. 

Згодом поліціянти затримали 23-річного юнака, який це зробив. Як виявилося пізніше, затриманий також обікрав чотири приватних будинки в селищі Аули Кам’янського району. 

18 липня прокурори оголосили вандалу про підозру за ч. 2 ст. 297 – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого та статтею про крадіжку. 

Подальшу долю юнака вирішуватиме суд. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Таромському завелися цвинтарні крадії. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак познущався з могил військовихУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:47
На Яворницького, де утворилося провалля, знайшли дивне колесо (ФОТО)

Наприкінці червня у Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося провалля, в…

У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 13:20
У Дніпрі житломасив та десятки вулиць без води: причина та адреси

Сьогодні, 19 липня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

На трасі Дніпро-Кривий Ріг Opel під час руху злетів із дороги: водію стало зле
Новини Дніпра
Сьогодні 12:25
На трасі Дніпро-Кривий Ріг Opel під час руху злетів із дороги: водію стало зле

Сьогодні, 19 липня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля села Миколаївка…

У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця
Новини Дніпра
Сьогодні 11:22
У Кривому Розі жінка зарізала співмешканця

Жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Наверх