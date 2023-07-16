Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

Аварія сталась о 13:50 біля села Братолюбівка Кіровоградської області.
Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Кіровоградській області.
Рейсовий автобус їхав за маршрутом “Київ — Кривий Ріг”. Двоє людей загинуло. Один із них на місці, інший – у кареті “швидкої” по дорозі в лікарню.
Як пише “Суспільне. Кропивницький”, до лікарень відвезли 15 людей: троє трирічних дітей, а також підлітків 13-ти і 17-ти років – до дитячої обласної лікарні у Кропивницький, 11 дорослих – в обласну лікарню Кропивницького. З 11-ти дорослих вісім у важкому стані.
На місці ДТП продовжують працювати рятувальники та правоохоронці, які встановлюють всі обставини та деталі того, що сталося. Рух на трасі паралізовано, водії об’їжджають місце аварії полями.
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Анна Кравчук
Автор:
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