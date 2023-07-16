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  • Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

Сьогодні 18:29
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У неділю, 16 липня, на трасі Кривий Ріг-Кропивницький сталася масштабна ДТП. Там зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси.

Новости Днепра про Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

Аварія сталась о 13:50 біля села Братолюбівка Кіровоградської області.

Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Кіровоградській області. 

Рейсовий автобус їхав за маршрутом “Київ — Кривий Ріг”.  Двоє людей загинуло. Один із них на місці, інший – у кареті “швидкої” по дорозі в лікарню. 

Як пише “Суспільне. Кропивницький”, до лікарень відвезли 15 людей: троє трирічних дітей, а також підлітків 13-ти і 17-ти років – до дитячої обласної лікарні у Кропивницький, 11 дорослих – в обласну лікарню Кропивницького. З 11-ти дорослих вісім у важкому стані.

На місці ДТП продовжують працювати рятувальники та правоохоронці, які встановлюють всі обставини та деталі того, що сталося. Рух на трасі паралізовано, водії об’їжджають місце аварії полями.

Новости Днепра про Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

Новости Днепра про Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобуси

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Новости Днепра про Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобусиУкраїнська Новости Днепра про Є загиблі та багато травмованих: під Кривим Рогом зіштовхнулися пасажирський та вантажний автобусиРусский

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