Украина — Англия 1-1: ничья с привкусом победы

Подопечные Сергея Реброва быстро открыли счет на 26-й минуте матча усилиями Александра Зинченко.
Однако финалисты последнего ЕВРО быстро восстановили паритет усилиями Кайла Уокера.
В начале второго тайма игрок лондонского «Арсенала» имел отличный момент вывести англичан вперед, но его удар перевел в перекладину Бущан.
Неплохие моменты у защитника Харри Магуайера, однако и здесь Бущан продемонстрировал свой класс.
В параллельном матче Италия потеряла очки у мачты с Северной Македонией и значительно ухудшила свои шансы в борьбе за путевку на ЕВРО.
Голы:
1:0 – 26 Зинченко, 1:1 – 41 Уокер.
Украина – Бущан, Конопля, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Миколенко, Зинченко (Буяльский, 76), Степаненко, Мудрик (Назарина, 90), Судаков (Сидорчук, 65), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).
Англия – Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Рэшфорд, 65), Мэддисон (Фоден, 66), Сака (Галлахер, 86), Кейн.
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Козенко Антон
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