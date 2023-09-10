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Украина — Англия 1-1: ничья с привкусом победы

Сегодня 09:38
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Сборная Украины по футболу провела очередной матч отбора к ЕВРО-2024.

Новости Днепра про Украина - Англия 1-1: ничья с привкусом победы

Подопечные Сергея Реброва быстро открыли счет на 26-й минуте матча усилиями Александра Зинченко.

Однако финалисты последнего ЕВРО быстро восстановили паритет усилиями Кайла Уокера.

В начале второго тайма игрок лондонского «Арсенала» имел отличный момент вывести англичан вперед, но его удар перевел в перекладину Бущан.

Неплохие моменты у защитника Харри Магуайера, однако и здесь Бущан продемонстрировал свой класс.

В параллельном матче Италия потеряла очки у мачты с Северной Македонией и значительно ухудшила свои шансы в борьбе за путевку на ЕВРО.

Голы:
1:0 – 26 Зинченко, 1:1 – 41 Уокер.

Украина – Бущан, Конопля, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Миколенко, Зинченко (Буяльский, 76), Степаненко, Мудрик (Назарина, 90), Судаков (Сидорчук, 65), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англия – Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Рэшфорд, 65), Мэддисон (Фоден, 66), Сака (Галлахер, 86), Кейн.

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Новости Днепра про Украина - Англия 1-1: ничья с привкусом победыУкраїнська Новости Днепра про Украина - Англия 1-1: ничья с привкусом победыРусский

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