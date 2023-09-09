В Днепре трагически погиб музыкант филармонии

Об этом сообщается на официальной странице филармонии в Facebook.
Александра уважали определенно все. За все его человеческие качества, честность, порядочность, готовность всегда прийти на помощь, за его отношение к своему делу. Его оркестровки и произведения всегда будут жить и исполняться, — говорится в заявлении филармонии.
По предварительной информации мужчину убили в собственной квартире. Неизвестный нанес ему несколько десятков ножевых ранений.
Все обстоятельства убийства будут устанавливаться правоохранителями.
Александр работал в филармонии более 20 лет, знакомые и коллеги отзываются о нем как о добром и неконфликтном человеке.
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Козенко Антон
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