В Днепре трагически погиб музыкант филармонии

В Днепре жестоко убили музыканта местной филармонии Александра Петрова.

Об этом сообщается на официальной странице филармонии в Facebook.

Александра уважали определенно все. За все его человеческие качества, честность, порядочность, готовность всегда прийти на помощь, за его отношение к своему делу. Его оркестровки и произведения всегда будут жить и исполняться, — говорится в заявлении филармонии.

По предварительной информации мужчину убили в собственной квартире. Неизвестный нанес ему несколько десятков ножевых ранений.

Все обстоятельства убийства будут устанавливаться правоохранителями.

Александр работал в филармонии более 20 лет, знакомые и коллеги отзываются о нем как о добром и неконфликтном человеке.

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