Україна – Англія 1-1: нічия із присмаком перемоги

Збірна України з футболу провела черговий матч відбору до ЄВРО - 2024.

Підопічні Сергія Реброва швидко відкрили рахунок на 26-й хвилині матчу зусиллями Олександра Зінченко.

Проте фіналісти останнього ЄВРО швидко відновили паритет зусиллями Кайла Уокера.

На початку другого тайму гравець лондонського “Арсеналу” мав чудовий момент вивести англійців вперед, але його удар перевів у поперечку Бущан.

Непогані моменти мав захисник Харрі Магуайер, проте і тут Бущан продемонстрував свій клас.

У паралельному матчі Італія втратила очки у мачті із Північною Македонією і значно погіршила свої шанси у боротьбі за путівку на ЄВРО.

Україна — Англія 1:1

Голи: Зінченко, 26 — Вокер, 41

Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Матвієнко (Кривцов, 46), Миколенко — Зінченко (Буяльський, 76), Судаков (Сидорчук, 65), Степаненко — Циганков, Яремчук (Довбик, 64), Мудрик (Назарина, 90).

Англія: Пікфорд — Вокер, Гєї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем (Рашфорд, 66), Гендерсон, Райс — Сака (Галлагер, 87), Кейн, Меддісон (Фоден, 65).

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