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Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії – Лисак

Сьогодні 08:44
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Російські війська вночі обстрілювали Нікопольську громаду.

Новости Днепра про Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії - Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів, – пише в своєму Telegram-каналі Лисак.

Також пошкоджено комунальне підприємство, поранених та жертв серед міського населення немає.

В інших районах області обстрілів вночі не було. Тривогу оголошували один раз на ніч.

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