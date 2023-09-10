Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії – Лисак

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольську громаду.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів, – пише в своєму Telegram-каналі Лисак.

Також пошкоджено комунальне підприємство, поранених та жертв серед міського населення немає.

В інших районах області обстрілів вночі не було. Тривогу оголошували один раз на ніч.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: