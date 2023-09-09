На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Попередньо, водійка легковика не впоралась з керуванням та виїхала за межі дорожнього покриття. Внаслідок чого, транспортний засіб перекинувся та спалахнув, – сказано у повідомленні.
Автомобіль “ВАЗ-2110” вилетів на узбіччя, перекинувся та спалахнув.
Внаслідок ДТП загиблих та постраждалих немає, авто повністю вигоріло та ремонту не підлягає.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
У Кривому Розі великі проблеми із газопостачанням через ракетний обстріл.
У Дніпрі жорстоко вбили музиканта місцевої філармонії Олександра Петрова.
У Дніпрі на ярмарці влаштували пінну вечірку.
У Дніпрі знову попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.