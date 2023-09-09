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На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП

Сьогодні 17:50
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Вночі поблизу селища міського типу Божедарівка Кам’янського району сталося ДТП, внаслідок якого згорів автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Попередньо, водійка легковика не впоралась з керуванням та виїхала за межі дорожнього покриття. Внаслідок чого, транспортний засіб перекинувся та спалахнув, – сказано у повідомленні.

Автомобіль “ВАЗ-2110” вилетів на узбіччя, перекинувся та спалахнув.

Внаслідок ДТП загиблих та постраждалих немає, авто повністю вигоріло та ремонту не підлягає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТПУкраїнська

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