Кривий Ріг частково залишився без газопостачання через вибухи

Про це повідомляє Міненергетики в офіційному зверненні.
Пошкоджено 10 багатоповерхівок та приватних будинків. Комунальники перевіряють стан комунікацій.
У пошкоджених будинках було перекрито газопостачання. Минулої доби газ повернули 60 абонентам, підключення інших заплановано на 9 вересня, – говориться у звернені.
Знеструмленими залишаються 8 тисяч абонентів в Херсоні, частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.
В Дніпрі ситуація з енергетикою залишається стабільною.
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