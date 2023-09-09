Кривий Ріг частково залишився без газопостачання через вибухи

У Кривому Розі великі проблеми із газопостачанням через ракетний обстріл.

Про це повідомляє Міненергетики в офіційному зверненні.

Пошкоджено 10 багатоповерхівок та приватних будинків. Комунальники перевіряють стан комунікацій.

У пошкоджених будинках було перекрито газопостачання. Минулої доби газ повернули 60 абонентам, підключення інших заплановано на 9 вересня, – говориться у звернені.

Знеструмленими залишаються 8 тисяч абонентів в Херсоні, частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

В Дніпрі ситуація з енергетикою залишається стабільною.

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