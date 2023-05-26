Удар по больнице в Днепре: получили тело третьего погибшего, еще троих ищут

Без вести пропавшими считаются три человека.

Об этом сообщил Борис Филатов.

Мэр отметил, что в момент удара в поликлинике была «пересменка», поэтому в медучреждении было меньше людей чем обычно. В данный момент с тремя врачами нет связи. Находятся ли они под завалами – пока неизвестно. Филатов надеется, что с ними все в порядке их местонахождение установят.

Мэр также отметил, что ракета попала в филиал «скорой», где оказывали помощь людям, имеющим психические болезни.

Очевидцы сообщают, что около 14.30 из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Спасательно-поисковая операция продолжается. Пожарные погасили второе здание, поэтому теперь будут обследовать эту территорию.

Филатов также отметил, что на верхних этажах раньше жили переселенцы, но недавно они уехали, однако несколько семей еще могли находиться в этом здании. Так что ждем окончания поисковой операции.

Напомним, в результате удара по медучреждению в Днепре пострадали 23 человека. Еще двое погибли. Среди них 69-летний мужчина, проходивший мимо в момент атаки.

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